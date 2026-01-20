Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Транстелеком подписали соглашение о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог страны. Проект направлен на обеспечение стабильной мобильной связи и интернета на трассах Казахстана.

Проект «Доступный интернет»

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Доступный интернет» и призвана устранить так называемые «белые пятна» — участки автодорог, где мобильная связь отсутствует или работает нестабильно. Это позволит водителям и пассажирам пользоваться интернетом в пути для навигации, экстренных вызовов, а также доступа к банковским и государственным сервисам.

Сроки реализации и финансирование

Проект будет реализован поэтапно. Работы по обеспечению связи на республиканских автодорогах планируется завершить до конца 2026 года, на областных трассах — до конца 2027 года. Все инвестиции в проект возьмёт на себя АО «Транстелеком» — без привлечения государственного финансирования.

Более 40 тысяч километров покрытия

Согласно плану, в два этапа стабильной мобильной связью будет охвачено более 40 тысяч километров автомобильных дорог. Наличие устойчивого сигнала повысит безопасность дорожного движения, ускорит реагирование экстренных служб и создаст условия для внедрения интеллектуальных систем управления транспортом и мониторинга состояния дорог.

Новая инфраструктура и открытый доступ

В рамках проекта планируется построить свыше 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций мобильной связи. Это существенно расширит покрытие и улучшит качество услуг на ключевых транспортных направлениях.

Для повышения доступности связи АО «Транстелеком» обеспечит возможность использования построенной инфраструктуры другими операторами мобильной связи. Такой подход позволит быстрее расширить покрытие и повысить качество мобильных услуг для всех граждан, независимо от выбранного оператора.

