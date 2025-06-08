Владельцы дач в садоводческих обществах «Весна» и «Садовод» сообщают о появлении необычных гостей на их участках.
Дачникам удалось снять на видео, возможно, целое семейство. Пернатые сидят на деревьях и издают звуки.
«Раньше они прилетали к нам. Но в этом году после зимы сов очень много, много, как никогда», — поделились дачники.
«На дачных участках обычно обитают мыши и другие грызуны, которые служат пищей для сов. В целом, совы могут быть полезными обитателями дачных участков, так как они помогают контролировать популяцию грызунов и могут приносить пользу хозяйству, например, уничтожая вредителей», — делятся информацией биологи.
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