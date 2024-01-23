Таксист из Костаная в наркотическом опьянении возил пассажиров

Жизни пяти пассажиров подверг опасности водитель минивэна в наркотическом опьянении в Акмолинской области. Об этом сообщает МВД РК.

Нарушитель занимался перевозкой пассажиров и свой очередной рейс совершал, употребив марихуану.

22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Автобус» и «Перевозчик» сотрудниками полиции на автодороге Жаксы — Есиль – Бузулук была остановлена автомашина марки Toyota Alphard под управлением 34-летнего жителя Костанай. В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение незаконно занимался частным извозом пассажиров из столицы в Костанай. Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство «марихуана», тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне.

В отношении нарушителя сотрудниками полиции составлены соответствующие административные протоколы. Таксисту грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством на 7 лет. Кроме того, за незаконную перевозку ему так же грозит штраф в размере 30 МРП.

В настоящее время полицейские доставляют пассажиров на ближайший железнодорожный вокзал.

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