Тарифы на коммуналку: в Минэнерго сделали заявление

Вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс прокомментировал возможное повышение тарифов на коммунальные услуги. Заявление он сделал 28 апреля на брифинге в правительстве, сообщает Zakon.kz.
По его словам, обсуждать изменения тарифов пока рано, так как отопительный сезон завершился совсем недавно.
Как отметил представитель ведомства, формирование долгосрочных тарифов зависит от множества факторов, включая состояние энергосистемы после прохождения отопительного периода и объем необходимых ремонтных работ.
«Это комплексный вопрос. От того, как энергосистема прошла отопительный сезон, зависит, какое оборудование потребуется ремонтировать», — пояснил он.
В Минэнерго подчеркнули, что на данном этапе говорить о долгосрочных ценах на энергоресурсы преждевременно.
Шок! Костанаец шёл мимо и ударил незнакомую женщину
Факты заражения ВИЧ в регионах: в Казахстане идут досудебные расследования
