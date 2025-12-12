С 2026 года в Казахстане изменятся правила контроля мобильных переводов. Об этом сообщил департамент государственных доходов по Мангистауской области.

С 1 января 2026 года вводится новый критерий, по которому операции на личных банковских счетах физлиц могут быть признаны имеющими признаки предпринимательского дохода.

Что меняется

Ранее для таких операций учитывался только один показатель — количество переводов:

если за каждый из трёх подряд идущих месяцев на счёт физлица поступало от 100 и более разных людей, это рассматривалось как признак предпринимательской деятельности.

Теперь к нему добавляется второй критерий :

общая сумма этих поступлений за те же три месяца должна превышать 12 минимальных заработных плат (МЗП), установленных на 1 января соответствующего года.

То есть признак предпринимательского дохода возникает, если:

деньги поступают на личный счёт , не зарегистрированный как счёт для бизнеса;

, не зарегистрированный как счёт для бизнеса; в каждом из трёх последовательных месяцев зафиксировано от 100 разных отправителей ;

зафиксировано ; итоговая сумма за три месяца превышает 12-кратный размер МЗП.

Правовая основа

Изменения связаны с вступлением в силу с 1 января 2026 года ряда норм статьи 55 Налогового кодекса РК. Для их реализации приказом министра финансов РК от 12 ноября 2025 года № 698 утверждены:

формы и правила предоставления банками сведений в органы государственных доходов по счетам физических и юридических лиц;

порядок передачи информации по налогоплательщикам, занимающимся электронной торговлей;

перечень и правила предоставления сведений по итоговой сумме денег, поступивших на счёт физлица и имеющих признаки дохода от предпринимательской деятельности, а также критерии для отнесения операций к таким.

Нововведение как раз и вводит порог по сумме — не менее 12 МЗП за три последовательных месяца при одновременном выполнении критерия по числу отправителей.

