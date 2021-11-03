Темпы вакцинации от коронавируса снизились в Костанайской области

www.coronavirus2020.kz
Первым компонентом привилось только 65% населения. Если летом, например, в четвёртой поликлинике вакцинировалось около 200 человек в день, то сейчас сделать прививку приходят около 50 желающих. Какие вакцины сегодня есть в поликлиниках, и какие из них предпочитают костанайцы?
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В Костанайской области снизились темпы вакцинации против ковид-19, ровно неделю назад первым компонентом получили вакцину 327 тысяч человек, а на утро сегодняшнего дня 330 тысяч человек. В поликлинике номер 4 у прививочных кабинетов людей тоже не много, летом здесь выстраивались огромные очереди, сейчас в день вакцинируют до 50 человек.
«Снижение вакцинации среди населения, я думаю, связано у нас с тем, что сейчас в интернете очень иного непроверенной информации. Люди стали верить больше социальным сетям нежели врачам,докторам и организациям здравоохранения. Но я могу сказать, что перед тем,как вы сделаете прививку, вы можете ознакомиться с инструкцией вакцины и полностью изучить ее состав»,- рассказывает и.о заведующей отделением поликлиники № 4 Асия Саттыбаева.
Сегодня в поликлинике в наличии имеются 3 вида вакцин первого компонента это спутник, VeroCell, и каз вак. И все виды второго компонента. После того, как человек прошел полную иммунизацию, тут в 4 поликлинике, в кабинете 319 по желанию пациента могут выдать распечатанный паспорт вакцинации.
«Большим спросом на сегодня у нас пользуется вакцина VeroCell разработчиком является Sinopharm, почему? Думаю, что вакцина является двухдозная это во первых, во вторых она более менее легче переносится среди молодежи. Если у спутника, до 40 лет возможные реакции — это температура, боли в место введение вакцины, то VeroCell переносится легче»,- говорит Саттыбаева.
В 4 поликлинике на сегодня 360 человек находятся на домашнем карантине, те у кого подтвердился положительный результат на ковид 19. Из них 63 ребенка и 7 беременных женщин. Все они, по словам Асии Саттыбаевой, стабильны и получают лечение амбулаторно.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области