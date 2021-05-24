Тенге может ослабнуть до 435 за доллар – прогноз

Курс нацвалюты по итогам 2021 года может сложиться на уровне 435 тенге за $1. Таким прогнозом поделились в Halyk Finance, передает LS.

В макроэкономическом обзоре за I квартал этого года аналитики отметили, что ожидания по темпам восстановления экономики в текущем году выглядят достаточно сдержанно. А темпы вакцинирования от коронавируса демонстрируют неравномерную динамику.

Между тем в Halyk Finance ожидают, что в течение этого года курс тенге будут поддерживать прежде всего цены на углеводороды, прогноз большинства аналитиков по которым составляет $60 за баррель и выше. Это приведет к номинальному росту экспорта и сокращению дефицита текущего счета до $2,5 млрд.

«В совокупности размер трансферта в бюджет в 2021 году составит 4,5 трлн тенге. Такой приток денег приведет к расширению объемов предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и составит немногим меньше объема в $9 млрд прошлого года. По нашей оценке, большая часть этих средств, или около $5,7 млрд, поступит на рынок во второй половине этого года, а именно осенью, чтобы сгладить ожидаемую волатильность курса. Кроме того, поддержку тенге будет обеспечивать приток иностранного капитала в форме портфельных инвестиций в ГЦБ из-за расширения санкций против России», – пояснили аналитики.

При этом в обзоре подчеркнули, что не ожидают существенного прихода иностранных инвесторов из России. Однако приток в $5-6 млрд за весь текущий год вполне можно прогнозировать.

«Помимо этого фактора, тенге будет укрепляться чисто технически за счет ослабления доллара, который на фоне массивной монетарной помощи экономике США и усиливающейся инфляции (2,6% в марте) опустится ниже 90% уже в этом году. Риски затяжного выхода мировой экономики из коронакризиса пока сохраняются и реализуются в текущем моменте. Рост заболеваемости продолжается не только в Казахстане, но и во всем мире. Исходя из совокупности обозначенных фактов, мы полагаем, что курс нацвалюты будет формироваться в узком коридоре значений 430-435 тенге за $1, а по паре RUB/KZT будет находиться в диапазоне 5,65-5,75 тенге за рубль», – прогнозируют в Halyk Finance.

Отметим, что по итогам утренних торгов 21 мая на Казахстанской фондовой бирже доллар торговался по 429,09 тенге. Тогда как в начале недели сделки были закрыты на уровне 427,47 тенге за $1.

Вместе с тем инфляцию по итогам года аналитики ожидают на уровне 7%, а среднюю цену Brent – $62 за баррель.

Источник: Halyk Finance

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