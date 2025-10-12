Министр промышленности и строительства приказом от 2 сентября 2025 года утвердил изменения в нормативные требования к энергоэффективности зданий, строений, сооружений и их элементов, а также в порядок реализации мер по энергосбережению в жилом и нежилом фонде, передает zakon.kz

Согласно новым требованиям, размещение информации о классе энергоэффективности зданий носит добровольный характер и осуществляется по инициативе застройщика, собственника, председателя ОСИ или управляющей организации. Маркировка должна размещаться в доступном месте: на информационной доске в подъезде, в холле или на фасаде здания рядом с основным входом — на высоте от 1,5 до 2 метров.

Для повышения энергоэффективности и рационального использования энергоресурсов собственники, управляющие, ОСИ или субъекты управления кондоминиумом обязаны проводить постоянный мониторинг потребления тепловой энергии.

На основании мониторинга, ежемесячно составляется отчёт, содержащий данные о фактическом потреблении тепла в натуральных и денежных показателях, а также возможные причины отклонений от нормы. Этот отчёт размещается в общедоступном месте, определённом решением собрания собственников.

Согласно новым требованиям, в случае превышения установленной нормы потребления тепловой энергии за отопительный сезон, председатель ОСИ, управляющий или собственники при совместном управлении обязаны в течение 60 календарных дней после окончания сезона провести анализ и определить причины отклонения.

Если установить причины самостоятельно не представляется возможным, инициируется проведение целевого энергоаудита. Решение о его проведении принимается на общем собрании собственников.

Новые правила вступают в силу с 20 октября 2025 года.

