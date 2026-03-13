Обширный антициклон принесет в Казахстан теплую и преимущественно сухую погоду. Однако в отдельных регионах страны ожидаются осадки и усиление ветра.
По данным синоптиков, на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов возможны дождь и снег, местами ожидаются гололед и метель. Также в ряде регионов прогнозируется туман.
В целом по стране ожидается повышение температуры воздуха.
Днем на западе и юге Казахстана воздух прогреется до +3…+15 градусов.
В северных, восточных и центральных регионах температура составит от −2 до +5 градусов.
Землю ждут магнитные бури: на Солнце появился огромный разлом
Кредиты и депозиты получателей АСП будут проверять
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.