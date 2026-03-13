Обширный антициклон принесет в Казахстан теплую и преимущественно сухую погоду. Однако в отдельных регионах страны ожидаются осадки и усиление ветра.

По данным синоптиков, на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов возможны дождь и снег, местами ожидаются гололед и метель. Также в ряде регионов прогнозируется туман.

В целом по стране ожидается повышение температуры воздуха.

Днем на западе и юге Казахстана воздух прогреется до +3…+15 градусов.

В северных, восточных и центральных регионах температура составит от −2 до +5 градусов.

