Токаев: Мы должны избежать жестких ограничительных мер в этом году

Президент Казахстана на совещании по подготовке ко второй волне коронавируса отметил критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны, сообщает zakon.kz.

По его словам, практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям.

Доверие, в свою очередь, зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер. По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отмечается на сайте Акорды, глава государства добавил, что нужно бороться с пандемией вместе.

«Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений», — заключил он.

С полным текстом выступления можно ознакомится здесь.

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