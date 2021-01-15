Токаев: Мы должны принять специальный закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости принятия специального закона об омбудсмене, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«У нас есть институт омбудсмена, однако он еще не полностью раскрыл свой потенциал. Поэтому мы должны в ближайшее время принять специальный закон об омбудсмене«, — сказал Президент на совместном заседании палат Парламента.
Президент заявил о необходимости решать широкий круг вопросов, связанных с защитой прав детей.
«Необходимо усилить государственный контроль и продумать эффективные механизмы обеспечения безопасности детей, предотвращения самоубийств и издевательств среди детей», — сказал Глава государства.
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