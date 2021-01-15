USD 419.96
EUR 510.88
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. Токаев: Мы должны принять специальный закон

Токаев: Мы должны принять специальный закон

Vinkmag ad

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости принятия специального закона об омбудсмене, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У нас есть институт омбудсмена, однако он еще не полностью раскрыл свой потенциал. Поэтому мы должны в ближайшее время принять специальный закон об омбудсмене«, — сказал Президент на совместном заседании палат Парламента.

Президент заявил о необходимости решать широкий круг вопросов, связанных с защитой прав детей.

«Необходимо усилить государственный контроль и продумать эффективные механизмы обеспечения безопасности детей, предотвращения самоубийств и издевательств среди детей», — сказал Глава государства.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе судебной системы в Казахстане. Глава государства отметил, что судебная система не должна быть закрытой корпорацией.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства
Следующая новость

Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области