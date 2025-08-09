Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением.

Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира.

По мнению Главы государства, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии Президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.

Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив г.Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора.

Там состоялись министерские переговоры.

Борьбу с таксистами усилили полицейские Костанайской области Продолжается работа по выявлению нелегальных перевозчиков. Очередной рейд сотрудники полиции провели совместно с инспекцией транспортного...

О работе скрытых патрулей предупреждают водителей Костанайской области Основная цель работы скрытых патрулей, добиться уменьшения случаев превышения скорости, которые являются одной из основных...

В МЧС обратились к казахстанцам с важным предупреждением Лето – время повышенного риска возникновения пожаров. Основными причинами пожаров в этот период являются разведение...