Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт, выразив искреннюю поддержку и солидарность с народами этих государств в период тяжёлых испытаний.

В своих обращениях Глава государства решительно осудил любые военные действия, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана стран.

– Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооружённых конфликтов исключительно дипломатическими средствами, – говорится в посланиях казахстанского лидера.

Президент также подчеркнул готовность Казахстана оказать братским арабским государствам любую посильную помощь и выразил надежду на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

В Акорде отметили, что Казахстан последовательно придерживается принципов мирного урегулирования споров, уважения суверенитета и укрепления международной стабильности.

Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

В Казахстане запустили информационную систему «Автошкола» Министерство внутренних дел Республики Казахстан разработало государственную информационную систему «Автошкола» для учета автошкол и регистрации...

Казахстанцам разъяснили порядок выезда из Ирана из-за закрытия авиасообщения Посольство Казахстана в Иране распространило официальное обращение к гражданам республики, сообщает Zakon.kz. В дипмиссии разъяснили...

День благодарности: Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, отметив особую значимость этого праздника для укрепления...