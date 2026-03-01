Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт, выразив искреннюю поддержку и солидарность с народами этих государств в период тяжёлых испытаний.
В своих обращениях Глава государства решительно осудил любые военные действия, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана стран.
– Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооружённых конфликтов исключительно дипломатическими средствами, – говорится в посланиях казахстанского лидера.
Президент также подчеркнул готовность Казахстана оказать братским арабским государствам любую посильную помощь и выразил надежду на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.
В Акорде отметили, что Казахстан последовательно придерживается принципов мирного урегулирования споров, уважения суверенитета и укрепления международной стабильности.
