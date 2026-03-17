Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан, принятую 15 марта 2026 года, а также Указ «О мерах по её реализации».
Историческое значение документа
По словам Президента, принятие новой Конституции стало важным этапом в развитии страны и символом общенационального единства.
«Разработка и принятие поистине Народной Конституции олицетворяют торжество общенационального единства и поддержку стратегии модернизации и реформ», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Роль граждан и молодёжи
Президент подчеркнул, что казахстанцы стали участниками значимого исторического события.
«Все мы стали свидетелями и участниками переломного момента в нашей истории», — заявил он.
Особую благодарность Глава государства выразил гражданам, принявшим участие в референдуме, отметив вклад молодёжи.
«Молодые граждане вписали своё имя в летопись страны, став соавторами Основного закона», — сказал Токаев.
Поддержка международного сообщества
Президент также сообщил, что по случаю принятия Конституции в его адрес поступают поздравления от руководителей дружественных государств и международных организаций.
Он выразил признательность за поддержку и внимание к Казахстану.
Реализация Конституции
Подписанный указ направлен на реализацию положений новой Конституции и дальнейшее развитие государственной политики.
