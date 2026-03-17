Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституцию Республики Казахстан, принятую 15 марта 2026 года, а также Указ «О мерах по её реализации».

Историческое значение документа

По словам Президента, принятие новой Конституции стало важным этапом в развитии страны и символом общенационального единства.

«Разработка и принятие поистине Народной Конституции олицетворяют торжество общенационального единства и поддержку стратегии модернизации и реформ», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Роль граждан и молодёжи

Президент подчеркнул, что казахстанцы стали участниками значимого исторического события.

«Все мы стали свидетелями и участниками переломного момента в нашей истории», — заявил он.

Особую благодарность Глава государства выразил гражданам, принявшим участие в референдуме, отметив вклад молодёжи.

«Молодые граждане вписали своё имя в летопись страны, став соавторами Основного закона», — сказал Токаев.

Поддержка международного сообщества

Президент также сообщил, что по случаю принятия Конституции в его адрес поступают поздравления от руководителей дружественных государств и международных организаций.

Он выразил признательность за поддержку и внимание к Казахстану.

Реализация Конституции

Подписанный указ направлен на реализацию положений новой Конституции и дальнейшее развитие государственной политики.

