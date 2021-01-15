Токаев подписал указ о правительстве Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания»

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