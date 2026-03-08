Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международный женский день, отметив их важную роль в развитии общества и государства.

В своем обращении Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует особое уважение и признательность женщинам. По его словам, женщины являются источником вдохновения, красоты и созидательной энергии.

Президент отметил, что на плечах женщин лежит множество забот, и не всегда только традиционно «женских». Несмотря на трудности, они остаются воплощением мудрости, стойкости, ответственности и надежности, а также обладают способностью менять жизнь к лучшему и укреплять мир в обществе.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что женщины играют ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. Именно они формируют мировоззрение детей, прививают им культуру поведения, любовь к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Глава государства также отметил вклад женщин в развитие страны. По его словам, современные казахстанки продолжают традиции служения Родине, работая в сфере образования, здравоохранения, науки, государственной службы, бизнеса, искусства, а также на предприятиях, в сельском хозяйстве и военной службе.

Президент подчеркнул, что Казахстан реализует масштабные реформы, направленные на развитие страны и укрепление независимости. В центре этих преобразований — защита прав граждан, поддержка семьи, материнства и детства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

