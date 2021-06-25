Токаев предложил ввести новый праздник

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения.

«Почетная обязанность каждого журналиста — верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности, — говорится в поздравлении.

Токаев также отметил, что государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства.

«Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам — профессионалам своего дела. Традиционная премия Президента в области СМИ — яркое тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики», — заявил он.

В 2021 году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в 25 раз.

«За годы нашего суверенного развития вы внесли огромный вклад в формирование духа свободы у новых поколений. Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом. Уверен, что каждый из вас глубоко осознает ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставит превыше всего национальные интересы», — отметил Токаев.

Кроме того, Глава государства предложил в рамках празднования 100-летия Казахского радио официально объявить 1 октября Днем работников радио.

«В последнее время все чаще говорят об отсутствии у работников радио профессионального праздника. Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского радио следует официально объявить 1 октября Днем работников радио», — предложил Президент.

«Пусть единство и сплоченность ведут нашу страну по пути прогресса и процветания! Пусть средства массовой информации приносят нам только хорошие новости! Желаю вам творческого вдохновения и дальнейших успехов!», — поздравил он.