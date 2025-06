В июне 2025 года Octobank принял участие в China International Financial Exhibition — одной из крупнейших международных финансовых выставок, проходившей в Шанхае.

Octobank стал одним из немногих представителей Центральной Азии — участником международной финансовой выставки China International Financial Exhibition. С 18 по 20 июня на стенде Octobank прошли содержательные переговоры с представителями финтех-компаний, платёжных систем и ведущих международных банков. Основное внимание было уделено проектам в области международных расчётов, развитию цифровой инфраструктуры и поддержке внешнеэкономической деятельности.

Встреча с руководством CIPS

На полях мероприятия состоялась встреча Председателя правления Octobank Искандара Турсунова с главой международной платёжной системы CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) господином Хуаном Фу. Стороны обсудили развитие платёжной инфраструктуры в юанях для Центральной Азии, перспективы прямого подключения региональных бизнесов к системе CIPS и дальнейшее сотрудничество. По итогам переговоров договорились провести следующую встречу в Узбекистане.

«Китай — один из ключевых внешнеэкономических партнёров Узбекистана. Мы стремимся развивать направления трансграничных расчётов, цифровой инфраструктуры и поддержки бизнеса в рамках узбекско-китайского торгового оборота. Открыты к совместным проектам и обмену опытом», — отметил Искандар Турсунов.

Презентация банка на деловой сессии и интервью китайским СМИ

Представитель банка мисс Ли ознакомила участников деловой сессии с деятельностью и достижениями Octobank. В ходе презентации были подведены итоги работы за I квартал 2025 года и обозначены ключевые векторы развития. В частности, за первые три месяца года банк показал чистую прибыль в $8,4 млн, увеличил совокупный капитал до $67,6 млн, а рентабельность составила 49,7%. Активы банка достигли $315,1 млн. Бренд Octobank оценён в $30 млн, а его стабильность подтверждена международными агентствами Moody’s и S&P.

Помимо этого, мисс Ли также дала комментарии крупнейшим китайским СМИ — CCTV, Xinhua News Agency, Shanghai TV, Finance, Securities Daily и другим. Она подчеркнула стратегическую приверженность Octobank развитию торговли между Китаем и Центральной Азией, расширению расчётов в юанях, технологическим партнёрствам и участию в экологических проектах.

Octobank провел переговоры с рядом крупнейших банков-участников Китая — Bank of China, China Merchants Bank, Bank of Ningbo, China Postal Savings Bank, China Zheshang Bank, Bank of Xinjiang, Bank of Jiangsu, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, а также международных игроков — Aktif Bank (Турция), African Export—Import Bank, Standard Bank (ЮАР), HSBC (Великобритания), Bangkok Bank (Таиланд), TransBank (Монголия), Bank Mandiri (Индонезия).

Совместные проекты включают:

создание Центральноазиатского фонда технологических инноваций;

выпуск панда-облигации для финансирования ветроэнергетического проекта;

совместная разработка блокчейн-платформы с Ant Chain для цифровых расчётов по экспорту;

локализация CIPS-интерфейса на русский и узбекский языки.

О системе CIPS

CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) — международная система трансграничных платежей, разработанная Народным банком Китая. Она позволяет проводить расчёты в юанях напрямую между странами без участия корреспондентских банков. Сегодня CIPS объединяет более 170 прямых и 1500 косвенных участников из 180+ стран.

Octobank рассматривает CIPS как один из ключевых инструментов в рамках стратегии по усилению экономических связей между Китаем и странами Центральной Азии.

