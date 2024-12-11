Торговля младенцем и вебкам: МВД раскрыло преступные схемы

Министерство внутренних дел Казахстана проводит комплексную работу по противодействию торговле людьми и пресечению распространения противоправного контента, оказывающего негативное влияние на общество и молодежь.

Как сообщает Polisia.kz, в апреле на территории страны прошло оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». В результате было зарегистрировано 41 преступление, связанное с торговлей людьми, из них 9 — в отношении несовершеннолетних.

Продажа младенца и задержания

В Кызылординской области выявлен факт продажи новорожденного ребенка. По данным МВД, 25-летняя женщина отказалась от ребенка, после чего руководитель специализированного фонда выступила посредником и предложила продать младенца 50-летней жительнице региона за один миллион тенге.

Все трое участников схемы задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Организованная группа в Алматы

В Алматы начато досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации.

Злоумышленники искали людей без определенного места жительства, оформляли на них кредиты и регистрировали дорогостоящие автомобили, которые затем перепродавали в Алматы и Шымкенте. Основные организаторы задержаны, следствие продолжается.

Принудительный труд подростков

В области Жетісу пресечен факт принудительного труда. Двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения похитили, удерживали и заставляли работать на производстве бытовой химии.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Вебкам-студии и противоправный контент

В области Абай задержана семейная пара, организовавшая сеть вебкам-студий в нескольких городах Казахстана. Они занимались поиском и вербовкой девушек, а также созданием условий для съемки порнографического контента.

Факты заражения ВИЧ в регионах: в Казахстане идут досудебные расследования В ряде регионов Казахстана возбуждено 20 уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в противоправную деятельность....

Парк в Костанае обновят, а цены на аттракционы уже выросли Городской парк культуры и отдыха в Костанае планируют модернизировать в ближайшие годы. По информации руководства,...

ИИ вместо диспетчера: кто теперь отвечает на звонки костанайцев ИИ вместо оператора: в Костанае внедряют голосового ассистента для приёма обращений по электроэнергии В компании...