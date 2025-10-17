Долгожданный ремонт участка по улице Назарбаева завершён. Это первая реконструкция дороги с 2019 года — за это время межремонтный срок истёк, и проезжая часть требовала обновления. В текущем году здесь проведён средний ремонт и выполнено расширение дорожного полотна.

По поручению акима области дорогу в районе железнодорожного моста на проспекте Назарбаева расширили с четырёх до шести полос. Работы были согласованы с полицией и КТЖ, поскольку проект затрагивал сложный участок с опорами и повышенной зоной риска.

«На сегодняшний день по дороге идут шесть полос — по три в каждом направлении. Я вам скажу, заметно трафик разгрузился. Вопрос не решён полностью, но ситуация улучшилась», — отметил представитель городских властей.

Кроме того, значительно снизилась транспортная нагрузка в этом районе после строительства новой дороги между микрорайонами “Аэропорт” и “Береке”. Однако, как подчеркнули в акимате, расширить её шире невозможно из-за ограничений со стороны железной дороги.

«Это крайний вариант, на который согласилось КТЖ. Долгое время не давали городу разрешение на строительство, но потом пошли навстречу, потому что город растёт. Возможность только одна — сделать двухполоску. Другого решения нет, поскольку рядом железнодорожный переезд, и это зона повышенной опасности», — пояснили специалисты.

По словам чиновников, проделанная работа уже заметно улучшила транспортную ситуацию. Власти планируют и дальше развивать дорожную инфраструктуру, чтобы обеспечить свободное движение в ключевых направлениях города.

