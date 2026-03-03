В Рудном начато досудебное расследование по факту наезда на несовершеннолетнего, повлёкшего его гибель.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель», двигаясь задним ходом во дворе одного из жилых домов, допустил наезд на ребёнка 2024 года рождения. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В полиции призывают водителей быть предельно внимательными при движении во дворах и жилых массивах, особенно при маневрировании задним ходом. Соблюдение правил дорожного движения и повышенная ответственность — важнейшие условия обеспечения безопасности детей.

