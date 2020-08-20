Требование документов при покупке сигарет и алкоголя: правило изменили

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов внес изменения в приказ «Об утверждении правил внутренней торговли», передает Tengrinews.kz.
Пункт 50 в правилах внутренней торговли теперь гласит:
«Продавец алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года:
- требует предъявления документа, удостоверяющего личность (удостоверяющий личность иностранного гражданина);
- отказывает в продаже алкогольной продукции и (или) табачных изделий,в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, достоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина)», — говорится в документе.
Споры по поводу предъявления удостоверений личности при покупке алкоголя и табака начались после вступления в силу нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
Статья 110 нового кодекса гласит, что продавцы табачных изделий обязаны требовать документы, удостоверяющие личность.
«Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность», — говорится в кодексе.
Такая же норма коснулась и продавцов алкоголя.
Таким образом, формулировка статьи обязала продавцов удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, то теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.
С 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрины запретят выкладывать пачки сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие табачные изделия есть в продаже. Продемонстрировать их можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком. Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статьи 110.
Также новый кодекс повысил возрастной порог для покупки табачных изделий до 21 года.
Ранее карагандинское издание «Новый Вестник» провело опрос, где подавляющее большинство участников посчитали «глупостью и маразмом» требовать удостоверение личности в магазинах перед покупкой алкоголя или сигарет.
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