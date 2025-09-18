К казахстанцам вновь обратились из-за мошенников, сообщает Zakon.kz.
На этот раз важное предупреждение сделала пресс-служба Министерства юстиции (МЭ) РК:
«Комитет принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Казахстан предупреждает граждан об участившихся фактах мошенничества, когда злоумышленники представляются судебными исполнителями и незаконно используют эмблему Министерства юстиции Республики Казахстан. Мошенники, выдавая себя за судебных исполнителей, требуют от граждан срочно погасить «задолженность», угрожая блокировкой счетов, арестом имущества и другими мерами. Не поддавайтесь на их уловки».
В ведомстве отметили, что граждане могут самостоятельно проверить наличие либо отсутствие исполнительного производства на сайте aisoip.adilet.gov.kz
Аналогичный поиск доступен через мобильное приложение «Adilet».
Дополнительно информацию можно уточнить на официальных сайтах Минюста и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.
«Во избежание противоправных действий Комитет просит доверять только официальным источникам, а также не передавать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам», — сообщает пресс-служба МЮ РК.
Кроме того, в ведомстве отметили, что правовую консультацию можно получить через cаll-центр (Правовая информационная служба) по номеру 119 (по всему Казахстану со стационарных телефонов)
