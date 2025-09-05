В Костанае полицейскими проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Каирбекова с участием автомобилей ВАЗ 2115, Lada Kalina и Toyota Camry.
По предварительным данным, водитель ВАЗ 2115 при совершении обгона задел автомобиль Lada Kalina, двигавшийся в попутном направлении, после чего допустил столкновение с Toyota Camry, которая следовала во встречном направлении.
В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать рискованных манёвров и соблюдать безопасную дистанцию.
Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.
Налоговики призывают костанайцев поторопиться
Факты хищения субсидий выявлены в ходе проверки прокуратурой в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.