В Костанае полицейскими проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Каирбекова с участием автомобилей ВАЗ 2115, Lada Kalina и Toyota Camry.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 2115 при совершении обгона задел автомобиль Lada Kalina, двигавшийся в попутном направлении, после чего допустил столкновение с Toyota Camry, которая следовала во встречном направлении.

В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать рискованных манёвров и соблюдать безопасную дистанцию.

Безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

