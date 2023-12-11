Три человека погибли в результате взрыва в Костанае — поиски завершены

Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды по адресу улица Энергетиков, 1 г. Костанай завершены.

Напомним, сегодня в 12.36 ч. предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с площадью возгорания 5 квадратных метров, в результате которого произошло полное обрушение одноэтажного здания на предварительной площади 280 квадратных метров. Пожар локализован в 13 часов 25 минут и ликвидирован в 13 часов 52 минуты.

В работах по тушению пожара и поисково-спасательных работах было задействовано 263 сотрудников чрезвычайных служб и 61 ед. техники. Также были привлечены волонтерские группы «ДОС» и «красный полумесяц» «Регион 10».

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В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, троих человек спасти не удалось.

Доставлено на госпитализацию в областную больницу четыре человека. В городскую больницу 6 человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг.

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Предварительно получили повреждения 7 единиц легковой и 5 единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.

Управлением полиции Костаная начато досудебное расследование по ст.292 ч.3 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц».

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