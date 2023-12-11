ЧП в Костанае. Происшествие комментируют врачи скорой помощи

Служба скорой неотложной помощи сообщает, что четверых человек доставили в Костанайскую областную больницу, семь человек – в Костанайскую городскую больницу.

По данным медиков, травмы у пострадавших средней степени тяжести. Предпринимается весь комплекс необходимых мер.

«Поступившие не нуждаются в госпитализации, но для полного убеждения троих оставляют на несколько дней на стационарном лечении. Троих человек будут наблюдать амбулаторно.

Одного пострадавшего доставили в Костанайскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчина получил травму головного мозга. Все виды обследования проводятся», — сообщили в пресс-службе станции скорой медпомощи.

Напомним, в Костанае произошёл взрыв.

Как отметил начальник ДЧС Костанайской области, счет идет на минуты.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.

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