ЧП в Костанае. Происшествие комментируют врачи скорой помощи

Служба скорой неотложной помощи сообщает, что четверых человек доставили в Костанайскую областную больницу, семь человек – в Костанайскую городскую больницу.
По данным медиков, травмы у пострадавших средней степени тяжести. Предпринимается весь комплекс необходимых мер.
«Поступившие не нуждаются в госпитализации, но для полного убеждения троих оставляют на несколько дней на стационарном лечении. Троих человек будут наблюдать амбулаторно.
Одного пострадавшего доставили в Костанайскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчина получил травму головного мозга. Все виды обследования проводятся», — сообщили в пресс-службе станции скорой медпомощи.
Напомним, в Костанае произошёл взрыв.
Как отметил начальник ДЧС Костанайской области, счет идет на минуты.
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения.