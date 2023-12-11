Под завалами семь человек. Взрыв произошел в Костанае

Происшествие случилось 11 декабря в 12.36 в Костанае.

В жилом массиве Амангельды по улице Энергетиков, 1, на территории предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате произошло полное обрушение одноэтажного здания, под завалами осталось около 7 человек, сообщает ДЧС Костанайской области.

На место выехал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Материал дополняется.

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