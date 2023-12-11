С учётом морозов счёт идет на минуты. Как проходит спасательная операция, рассказали в ДЧС

Фото ДЧС
Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник Қасым Қайрат, на месте происшествия идут аварийно-спасательные работы.
«Третий человек находится зажатый под плитами. Зажата нога. Сложности в том, что стена под углом, нависла и держится за счет крыши. Поэтом работа довольно-таки ювелирная. Большим количеством техники вопрос не решить.
Поисково-спасательные работы проводятся с трех участков.
«Инженерной техников и вручную. Тут все вместе и спасатели, и работники акимата, и полиция, и медики. Тут уже никто не делиться. Вручную откапывают. Счет идёт на минуты при таком морозе», — сообщил начальник ДЧС.
Предварительно взрыв произошел из-за взрыва газобаллонного оборудования.
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