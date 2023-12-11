Два человека спасены в результате взрыва в Костанае

Как сообщает ДЧС Костанайской области, 11 декабря в 12:39 поступило сообщение о том, что в посёлке Амангельды г.Костанай предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

Со слов очевидцев под завалами могут находится люди.

Момент взрыва попал на видео

В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов.

За первой медицинской помощью обратились 12 человек.

Как ранее было сказано в инстаграм -аккаунте ДЧС Костанайской области, в ходе поисково-спасательных работ под завалов спасены два человека. Один мужчина обнаружен без признаков жизни. Его личность устанавливается. Однако, позже пост в инстаграм ДЧС области был отредактирован и информация о погибшем удалена.

Поиски продолжаются.

Информация будет дополняться по мере поступления.

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