Два человека спасены в результате взрыва в Костанае

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Как сообщает ДЧС Костанайской области, 11 декабря в 12:39 поступило сообщение о том, что в посёлке Амангельды г.Костанай предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.
Со слов очевидцев под завалами могут находится люди.
В поисково-спасательных работах задействованы силы ДЧС Костанайской области и местных исполнительных органов.
За первой медицинской помощью обратились 12 человек.
Как ранее было сказано в инстаграм -аккаунте ДЧС Костанайской области, в ходе поисково-спасательных работ под завалов спасены два человека. Один мужчина обнаружен без признаков жизни. Его личность устанавливается. Однако, позже пост в инстаграм ДЧС области был отредактирован и информация о погибшем удалена.
Поиски продолжаются.
Информация будет дополняться по мере поступления.