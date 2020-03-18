Три школы в Костанайской области признаны аварийными

В Костанайской области 3 школы признаны аварийными, а еще 47 нуждаются в капитальном ремонте. Об этом рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования. Кроме этого, в некоторых школах для детей не организовано горячее питание, отсутствует лабораторное и спортивное оборудование, передает alau.kz

В этом году в школах Костанайской области запланировано не мало перемен. Это появление высокоскоростного интернета во всех организациях, а также установка камер видеонаблюдения. Власти планируют решить и проблему и с уличными туалетами уже в летнее время. Но не смотря на все эти меры, проблемы еще остаются. Так из почти 500 школ области 335 малокомлектные. Как рассказали в департаменте по обеспечению качества в сфере образования, материально-техническая база этих школ оставляет желать лучшего.

«Так имеются факты отсутствия лабораторного оборудования по физике, химии, биологии, мастерских по обработке металла и дерева, кабинетов технологии для девочек, спортивного инвентаря, недостаточности компьютерного оборудования в школах Денисовского, Карабалыкского, Жангельдинского, района им. Беймбета Майлина, Узункольского районах», — рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов.

Кроме этого, 105 школ Костанайской области не соответствуют государственному нормативу. К примеру, в Жангельдинском районе 24 школы, но горячее питание есть только в 3 школах. А в 167 сельских населенных пунктах области вообще отсутствуют организации образования. Там живет больше 1500 детей школьного возраста, которые ездят в школу в соседние села. Но автобусный парк нуждается в обновлении, необходимо 30 автобусов. Их приобретение запланировано до 2022 года. Проверки сотрудников департамента выявили и еще кое-что.

«Отсутствие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на объекты питания, несоответствие рабочих учебных планов типовым, отсутствие документов, подтверждающих право оперативного управления на недвижимое имущество, нарушения в проведении критериального оценивания, в деятельности коллегиальных органов управления, в проведении промежуточной и итоговой аттестации», — пояснил Орал Каппасов.

На сегодня остро нуждаются в капитальном ремонте 47 школ на общую сумму 14 млрд тенге, указал Орал Каппасов. В этом году запланирован ремонт 15 школ, на сумму 3 млрд. тенге. Это в Алтынсаринском, Федоровском, Костанайском и других районах. А 3 школы были признаны аварийными.

«В связи с чем разработано 3 проектно-сметной документации на строительство школ взамен аварийных по 320 мест каждая. В 2019 году начато строительство школы в п. Аманкарагай Аулиекольского района, строительство планируется завершить в июне этого года. Строительство оставшихся двух школ будет реализовано до 2023 года», — добавил Орал Каппасов.

Орал Каппасов отметил и еще одну проблему, которая не менее актуальна. Это вынос котельных встроенных в школах. Дабы не допустить нарушений правил пожарной безопасности необходимо перенести 117 котельных. Здесь уже работы ведутся. Из областного бюджета на ближайшие три года предусмотрено 866 млн. тенге, это позволит вывести 71 котельную. А по школам, где были другие нарушения, выданы предписания об устранении.

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