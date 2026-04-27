Ветеранам по 5 миллионов: как Костанай готовится к 9 мая

В Костанае обсудили меры поддержки ветеранов и организацию мероприятий ко Дню Победы. Как сообщил аким города Марат Жундубаев, участникам Великой Отечественной войны предусмотрены единовременные выплаты.
Сколько выплатят ветеранам
По словам акима, в городе осталось всего три ветерана войны.
«У нас единовременная социальная помощь ветеранам войны. А у нас их всего три человека осталось — по 5 миллионов тенге», — отметил Марат Жундубаев.
Также выплаты предусмотрены для других категорий — ветеранов труда, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников. Все средства, по поручению, должны быть выплачены вовремя.
Участие в мероприятиях — по желанию
Особое внимание уделяется состоянию здоровья ветеранов. Всем троим уже более 100 лет, однако они выразили желание принять участие в мероприятиях 9 мая.
«Здесь, конечно, надо посмотреть участие самих ветеранов именно на 9 мая. Возложение цветов в Парке Победы. Как говорят в совете ветеранов, все трое изъявляют желание прийти. Всем троим более 100 лет. Посмотреть, ни в коем случае, чтобы не получилось так, что вы их просите. Конечно, если большое желание есть — пожалуйста», — подчеркнул аким.
Подготовка к празднику
Аким также отметил, что мероприятия необходимо провести на достойном уровне.
«На достойном уровне все надо провести. Соответствующие выплаты должны получить ветераны войны, труда, жители блокадного Ленинграда, у нас есть категории, узники, все должны получить вовремя», — добавил он.
По его словам, в Казахстане насчитывается 42 дважды Героя Советского Союза, из которых двое — уроженцы региона.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.