Тройня в Костанайской области родилась у 31-летней жительницы региона Сымбат Шарапиевой. Новостью поделились родные счастливой мамы. На свет появились три девочки. Семья проживает в посёлке Енбек Костанайский район.
В семье уже воспитываются трое сыновей в возрасте 10, 8 и 3 лет. Таким образом, теперь родителям предстоит воспитывать шестерых детей.
Сообщается, что беременность наступила естественным путем. Состояние матери и новорождённых оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывалась в штатном режиме, осложнений не зафиксировано.
Показатели новорождённых
- Адия — вес 2600 граммов, рост 49 сантиметров
- Аиша — вес 2300 граммов, рост 49 сантиметров
- Аселя — вес 2200 граммов, рост 49 сантиметров
Медики продолжают наблюдение за матерью и детьми.
