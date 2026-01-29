Тройня в Костанайской области родилась у 31-летней жительницы региона Сымбат Шарапиевой. Новостью поделились родные счастливой мамы. На свет появились три девочки. Семья проживает в посёлке Енбек Костанайский район.

В семье уже воспитываются трое сыновей в возрасте 10, 8 и 3 лет. Таким образом, теперь родителям предстоит воспитывать шестерых детей.

Сообщается, что беременность наступила естественным путем. Состояние матери и новорождённых оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывалась в штатном режиме, осложнений не зафиксировано.

Показатели новорождённых

Адия — вес 2600 граммов, рост 49 сантиметров

— вес 2600 граммов, рост 49 сантиметров Аиша — вес 2300 граммов, рост 49 сантиметров

— вес 2300 граммов, рост 49 сантиметров Аселя — вес 2200 граммов, рост 49 сантиметров

Медики продолжают наблюдение за матерью и детьми.

