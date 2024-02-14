Тротуар появится. Предприниматели, занимающие тротуар на центральном рынке, торговать там не будут

Аким Костаная Марат Жундубаев на своей странице в инстаграм сообщил о посещении «Центрального рынка», где встретился с предпринимателями, занимающими пешеходную зону вдоль улицы Победы.

По его словам, часть торговых павильонов много лет незаконно занимают тротуар, вынуждая жителей проходить по проезжей части. Летом прошлого года было принято решение освободить тротуарную зону от торговых рядов и провести реконструкцию прилегающей территории. Тогда же предприниматели были письменно уведомлены, что торговать они смогут только до конца марта текущего года, а уже в апреле начнутся необходимые ремонтные работы.

«Я довел до предпринимателей, что руководство Центрального рынка готово предоставить предпринимателям места внутри самого рынка. Кроме того, владельцам торговых рядов, подпадающих под демонтаж, поступили предложения о передислокации от руководства нового рынка «Автовокзал Саяхат». Отмечу, что для нас приоритет – это обеспечение безопасности и комфорта граждан, посещающих рынок, поэтому реконструкция будет проведена, тротуар на этой улице появится», — отметил Марат Жундубаев.

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