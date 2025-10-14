По данным на 1 октября 2025 года, в рамках программы молодежной практики в Казахстане трудоустроено более 21,5 тысячи молодых специалистов. Всего до конца года по этому направлению планируется обеспечить работой 33 тысячи выпускников.
Где больше всего участников
Наибольшее количество участников молодежной практики отмечается в Туркестанской области — 6 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская область — 2,3 тысячи, Жамбылская — 1,7 тысячи, Актюбинская — 1,5 тысячи, а также город Шымкент, где трудоустроено 1,3 тысячи молодых людей.
Согласно статистике, женщины составляют 66,5% участников (14,3 тыс. человек), а жители села — 59,1% (12,7 тыс. человек).
Кто может участвовать
Принять участие в программе могут безработные выпускники организаций образования в возрасте до 35 лет, которые хотят получить первоначальный опыт работы по специальности . Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр.
Каждому участнику назначается наставник от работодателя, который помогает адаптироваться и передает профессиональные навыки.
Оплата и организация
Средний размер заработной платы участников составляет 118 тысяч тенге. Финансирование программы осуществляется через Центр трудовой мобильности и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
Заработная плата выплачивается ежемесячно на банковские счета участников, на основании сведений, предоставляемых работодателями.
Востребованные профессии
Среди наиболее популярных направлений, по которым трудоустроены участники, отмечаются:
-
учитель общеобразовательной школы — 5 863 человека,
-
воспитатель детского сада — 807 человек,
-
медицинский персонал — 2 005 человек,
-
программист — 1 094 человека,
-
юрист — 784 человека,
-
фельдшер — 766 человек.
Программа молодежной практики продолжает помогать тысячам молодых казахстанцев получить первый трудовой опыт и начать профессиональную карьеру.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.