По данным на 1 октября 2025 года, в рамках программы молодежной практики в Казахстане трудоустроено более 21,5 тысячи молодых специалистов. Всего до конца года по этому направлению планируется обеспечить работой 33 тысячи выпускников.

Где больше всего участников

Наибольшее количество участников молодежной практики отмечается в Туркестанской области — 6 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская область — 2,3 тысячи, Жамбылская — 1,7 тысячи, Актюбинская — 1,5 тысячи, а также город Шымкент, где трудоустроено 1,3 тысячи молодых людей.

Согласно статистике, женщины составляют 66,5% участников (14,3 тыс. человек), а жители села — 59,1% (12,7 тыс. человек).

Кто может участвовать

Принять участие в программе могут безработные выпускники организаций образования в возрасте до 35 лет, которые хотят получить первоначальный опыт работы по специальности . Для этого необходимо подать заявление в карьерный центр.

Каждому участнику назначается наставник от работодателя, который помогает адаптироваться и передает профессиональные навыки.

Оплата и организация

Средний размер заработной платы участников составляет 118 тысяч тенге. Финансирование программы осуществляется через Центр трудовой мобильности и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Заработная плата выплачивается ежемесячно на банковские счета участников, на основании сведений, предоставляемых работодателями.

Востребованные профессии

Среди наиболее популярных направлений, по которым трудоустроены участники, отмечаются:

учитель общеобразовательной школы — 5 863 человека,

воспитатель детского сада — 807 человек,

медицинский персонал — 2 005 человек,

программист — 1 094 человека,

юрист — 784 человека,

фельдшер — 766 человек.

Программа молодежной практики продолжает помогать тысячам молодых казахстанцев получить первый трудовой опыт и начать профессиональную карьеру.

