В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Это касается всех владельцев квартир и домов. Закон уже разрабатывается, и, судя по всему, к концу 2025 года его примут, пишет digitalbusiness.kz
Идея в том, чтобы у людей была хоть какая-то защита на случай природных катастроф: землетрясений, наводнений, сильных бурь и других стихий.
Сколько платить? (Теория)
В сети часто встречаются данные о том, что стоимость страховки будет от 1 000 до 20 000 тенге в год и приводятся такие расчеты.
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- Заплатили 1 000 тенге — получите 500 000 тенге;
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- Заплатили 20 000 тенге — получите до 10 миллионов тенге.
К сожалению, никаких официальных подтверждений (документальных) этим предположениям нам найти не удалось. Говорится также о том, что размер взноса будет зависеть от того, в каком регионе вы живете и насколько ваша недвижимость подвержена риску катастроф. Также обещают учитывать устойчивость самого жилья. Что известно точно: это будет обязательный платеж — как налог. Не оплатил — могут ввести санкции, как с транспортным или имущественным налогом.
Что известно еще
В Казахстане создадут специальную Государственную страховую организацию, которая будет собирать все взносы и выплачивать компенсации, т.е вопросом будут заниматься не частники.
Приближаемся к реальности
Мы позвонили в известную страховую компанию в Казахстане и обсудили этот вопрос детально. И вот что нам рассказали частники (по актуальным цифрам в 2025 году):
Базовая страховка для стандартной двухкомнатной квартиры в Алматы
Общая сумма страхового покрытия: 2,2 миллиона тенге
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- 1 млн тенге на отделку;
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- 600 тыс. тенге на имущество;
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- 600 тыс. тенге на ответственность перед соседями.
Стоимость страховки: 1100 тенге в месяц или 13000 тенге за год, что уже похоже на правду.
Важно понимать
Частная страховка покрывает не только стихийные бедствия, но и обычные риски: затопление, пожар, короткое замыкание, сломавшуюся технику или убытки от соседей. Государственная же страховка будет только от природных катастроф. Будет ли у казахстанцев выбор, остается загадкой.
Что это значит для нас?
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- Пока проект закона обсуждается, но он почти наверняка будет принят. Поэтому казахстанцам стоит заранее понимать, что:
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- Придется платить за обязательную страховку — приблизительно 13 тысяч тенге в год;
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- Это даст базовую защиту от катастроф, но не от бытовых ЧП;
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- Частные страховки останутся добровольными и будут работать параллельно;
- Так что возможно, самым надежным вариантом станет «двойная» защита — государственная на случай форс-мажора и частная — на все остальные случаи жизни
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