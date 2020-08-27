У костанайских школьников начались пробные онлайн уроки

Учебный год еще не начался, но у школьников уже идут занятия. Со вчерашнего дня по всей стране стартовали пробные дистанционные уроки. Длиться они будут несколько дней. За это время учителя и ученики должны проверить, как работает система, передает alau.kz

До начала учебного года осталось меньше недели. Но отдых у учеников школы-гимназии №5 «А» уже закончился. Ребята со вчерашнего дня приступили к пробным онлайн урокам.

«Сегодня я подготовила задание для своих учеников. Обычно это задания не простые, а в игровой форме. Вот, например такие. Это ребус, рыба-алфавит, по которому ребята должны отгадать слова, а потом ключевую рыбу закрасить. Здесь дается вопрос и раскрыта только первая буква», — рассказала учитель школы-гимназии №5а Сабира Оспанова.

Дистанционные уроки, как для школьников, так и для учителей уже стали привычном делом, ведь вся последняя четверть прошла в таком формате. Однако, в школе рассказали, что в платформу Кунделик внесли некоторые изменения. Теперь там налажена обратная связь между учеником и учителем. А еще педагоги 5 «А» школы осваивают платформу Онлайн-мектеп. Только недавно они получили пароли и занялись заполнением электронных учебных планов. Все то же самое они делают и для собственного сайта, чтоб уж точно ученики могли заниматься онлайн.

«Дистанционное обучение. Все загружается. Вот это у нас прошлый учебный год, все остается. Никуда, ничего не убираем. Они могут повторить и 2020-2021 учебный год. Например вот 3 классы уже. на данный момент они уже выставляют здесь свои пробные задания, уроки», — пояснила директор школы-гимназии №5а Гульнар Сапанова.

Учитель начальных классов Наталья Хилимончик вспомнила, что в том учебном году были проблемы с доступом к платформам. Поэтому, как и раньше ограничиваться только этими сайтами не стали.

«Связь мы держим через вотсап, если родителям удобней. Общение у нас налажено через разные платформы. также выбирает кому удобно. мы не ставим ограничение детям во времени, в сдаче заданий. Заданий домашних не будет. Только будет выполняться классная работа. Стараемся детей не перегружать, потому что родители тоже работают», — добавила учитель школы-гимназии №5а Наталья Хилимончик .

К слову в этой школе большая часть учеников, все-таки решила остаться на дистанционном обучении. В дежурные классы пойдут только 227 детей. Притом, что контингент учащихся с учетом КПП около 800 детей. Большая часть, кто решил пойти в школу, это первоклассники.

«Вот во вторых классах у нас порядка 25 детей будет в дежурных классах, в третьих классах тоже всего 2 группы мы рассчитываем. Это 22-23 ребенка, где-то ориентировочно, значит. И в четвертых классах у нас 14 человек, то есть всего 1 группа будет», — указала Гульнар Сапанова.

Но дистанционные уроки проходят и для них. Продолжаться они будут до 28 августа. Подобные занятия сейчас проходят для школьников по всей стране. Кто-то занимается через онлайн конференции, кто-то через сайты школ, а кто-то через онлайн платформы.

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