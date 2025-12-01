Аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал участившиеся случаи самовольных подключений к инженерным сетям и пообещал жёстко пресекать такие нарушения.
По его словам, горожане и отдельные организации «перекапывают дороги, самовольно врезаются в канализацию и электрические сети», создавая риски аварий и перебоев.
«В городе пошла какая-то тенденция — “сам себе режиссёр”. Каждый сам себе что-то делает: то врывается в городские сети… дорогу перекапывают, самовольно подключаются к канализации, то к электричеству. Будем наказывать», — заявил Жундубаев.
Глава города отдельно поручил обеспечить бесперебойное освещение во время декабрьских праздничных мероприятий.
«Смотрите, сейчас декабрьские мероприятия, праздничные мероприятия, берите весь город. С центральной улицы, чтобы не было перебоя. Вообще должно быть везде, где освещение, у вас должно быть умное освещение. Показывает же программа, где выбивает. Отрабатывайте, будем наказывать вас», — отметил Марат Жундубаев.
Аким подчеркнул, что любые несанкционированные работы на сетях — это угроза безопасности. Коммунальным и профильным службам поручено усилить мониторинг, а по каждому факту самовольных подключений — принимать меры в рамках закона.
