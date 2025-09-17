Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе. По данным зарубежных источников, «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для «оплаты штрафа».

На самом деле — это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к Вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.

На сегодняшний день, атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.

Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков. Если Вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты — не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!

Рекомендуем:

не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;

сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz , qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.

Если Вы уже перешли по ссылке и ввели данные:

срочно заблокируйте банковскую карту;

сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;

проверьте устройство на наличие вируса.

Оставайтесь бдительными. Предупредите близких. Не давайте мошенникам шанса!

