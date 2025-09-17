Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе. По данным зарубежных источников, «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для «оплаты штрафа».
На самом деле — это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к Вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.
На сегодняшний день, атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.
Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков. Если Вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты — не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!
Рекомендуем:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.
Если Вы уже перешли по ссылке и ввели данные:
- срочно заблокируйте банковскую карту;
- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
- проверьте устройство на наличие вируса.
Оставайтесь бдительными. Предупредите близких. Не давайте мошенникам шанса!
