 Ya Metrika Fast
USD 539.54 EUR 637.09 RUB 6.52

«У вас штраф» — под прицел интернет–мошенников попали автолюбители

— Сегодня, 10:52
Изображение для новости: «У вас штраф» — под прицел интернет–мошенников попали автолюбители

pixabay.com

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе.    По данным зарубежных источников, «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для «оплаты штрафа».  

На самом деле — это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к Вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.

На сегодняшний день, атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.

Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.   Если Вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты — не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники! 

Рекомендуем:

  • не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
  • сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.

Если Вы уже перешли по ссылке и ввели данные:

  • срочно заблокируйте банковскую карту;
  • сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
  • проверьте устройство на наличие вируса.

Оставайтесь бдительными. Предупредите близких. Не давайте мошенникам шанса!



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.