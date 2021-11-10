У жителей Костанайской области еще есть время сделать прививку от гриппа

На сегодня прививку получили более 60 тысяч человек, всего в регион закупили 75 тысяч доз российской вакцины. По информации медиков, противопоказанием для получения прививки против гриппа может быть острая фаза любой болезни. Чаще всего прививка переносится без осложнений.
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Ежегодно пик заболеваемости гриппом по данным эпидемиологов приходится на осень. период с 1 октября по 1 декабря называется предэпидемиологическим, в это время специалисты рекомендуют получить прививку от гриппа. Врачи отмечают, что риск заболевания опасной инфекцией у больного гриппом очень высокий из-за ослабленного иммунитета.
«Можно сказать, что грипп- это единственная инфекция, которая ежегодно вызывает эпидемию. Сам грипп опасен тем, что если его своевременно не лечить, то он вызывает осложнения такие как: трахит, пневмония, бронхит, отит, менингит, и даже гломерулонефрит и миокардит. В предэпидемиологический сезон то есть с 1 октября по 1 декабря мы должны все провакцинироваться. Пройти вакцину профилактику»,- говорит врач эпидемиолог поликлиники № 3 Акбота Куанышбаева.
Для иммунизации населения Костанайской области от гриппа было закуплено 75 тысяч доз вакцины, уже получили прививку — 64 тысячи человек. Вакцина «Гриппол плюс» российского производства, она однодозная. Делать прививку или нет — дело добровольное. Но врачи говорят, что есть риск заболеть одновременно и гриппом и коронавирусной инфекцией. Кстати, те, кто переболел ковидом могут получить вакцину от гриппа через месяц после выздоровления.
«У гриппа очень много типов и штаммов. Но самые распространенные наши популяции это два типа, тип а и тип б,в том числе тип а имеет два штамма распространенный h1n1 — свиной грипп, и h3n2 — птичий грипп. Поэтому в нашей вацине в «Гриппола» содержатся именно эти штаммы, то есть самые распространенные в популяции»,- отмечает врач эпидемиолог.
Противопоказанием для получения вакцины против гриппа может быть — острая фаза любой болезни. Чаще всего прививка переносится без осложнений. Защитить на 100% от заражения вакцина не сможет, но с ней грипп перенесется легче.
«После введения вакцины наша иммунная система реагирует на вакцину и вырабатывает специфические антитела на этот вирус. Поэтому когда мы сталкиваемся с вирусом патогенным вирусом, больным человеком, выработанные специфические антитела после вакцинации не дают дальше развиваться патогенному вирусу в организме. Конечно это большая защита, переносится вакцина «Гриппол» очень легко так как она инактивированная»,- рассказала Куанышбаева.
В поликлинике № 3 прививку получили около 6000 человек. Вакцинация против гриппа продлится до 1-го декабря.
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3463 - в Костанайской области