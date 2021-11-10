У жителей Костанайской области еще есть время сделать прививку от гриппа

На сегодня прививку получили более 60 тысяч человек, всего в регион закупили 75 тысяч доз российской вакцины. По информации медиков, противопоказанием для получения прививки против гриппа может быть острая фаза любой болезни. Чаще всего прививка переносится без осложнений.

Ежегодно пик заболеваемости гриппом по данным эпидемиологов приходится на осень. период с 1 октября по 1 декабря называется предэпидемиологическим, в это время специалисты рекомендуют получить прививку от гриппа. Врачи отмечают, что риск заболевания опасной инфекцией у больного гриппом очень высокий из-за ослабленного иммунитета.

«Можно сказать, что грипп- это единственная инфекция, которая ежегодно вызывает эпидемию. Сам грипп опасен тем, что если его своевременно не лечить, то он вызывает осложнения такие как: трахит, пневмония, бронхит, отит, менингит, и даже гломерулонефрит и миокардит. В предэпидемиологический сезон то есть с 1 октября по 1 декабря мы должны все провакцинироваться. Пройти вакцину профилактику»,- говорит врач эпидемиолог поликлиники № 3 Акбота Куанышбаева.

Для иммунизации населения Костанайской области от гриппа было закуплено 75 тысяч доз вакцины, уже получили прививку — 64 тысячи человек. Вакцина «Гриппол плюс» российского производства, она однодозная. Делать прививку или нет — дело добровольное. Но врачи говорят, что есть риск заболеть одновременно и гриппом и коронавирусной инфекцией. Кстати, те, кто переболел ковидом могут получить вакцину от гриппа через месяц после выздоровления.

«У гриппа очень много типов и штаммов. Но самые распространенные наши популяции это два типа, тип а и тип б,в том числе тип а имеет два штамма распространенный h1n1 — свиной грипп, и h3n2 — птичий грипп. Поэтому в нашей вацине в «Гриппола» содержатся именно эти штаммы, то есть самые распространенные в популяции»,- отмечает врач эпидемиолог.

Противопоказанием для получения вакцины против гриппа может быть — острая фаза любой болезни. Чаще всего прививка переносится без осложнений. Защитить на 100% от заражения вакцина не сможет, но с ней грипп перенесется легче.

«После введения вакцины наша иммунная система реагирует на вакцину и вырабатывает специфические антитела на этот вирус. Поэтому когда мы сталкиваемся с вирусом патогенным вирусом, больным человеком, выработанные специфические антитела после вакцинации не дают дальше развиваться патогенному вирусу в организме. Конечно это большая защита, переносится вакцина «Гриппол» очень легко так как она инактивированная»,- рассказала Куанышбаева.

В поликлинике № 3 прививку получили около 6000 человек. Вакцинация против гриппа продлится до 1-го декабря.

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