В период с 2026 по 2028 годы планируется обеспечить ввод жилья более 180 000 квадратных метров жилья. Об этом сообщили в акимате Костаная.

По данным руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсары Курмангалиевой, по-прежнему строительство жилья на территории города Костаная преимущественно осуществляется частными застройщиками на земельных участках, находящихся в частной собственности.

«Одним из ключевых факторов, затрудняющих достижение установленных показателей по вводу жилья, является ограниченное количество свободных земельных участков в границах города, пригодных для жилищного строительства. Дополнительным сдерживающим фактором выступает отсутствие утверждённых проектов детальной планировки, необходимых для освоения территорий либо затруднение при разработки новых. Следует учитывать, что ПДП не является самостоятельным градостроительным документом, а разрабатывается и утверждается на основе Генерального плана. Генеральный план определяет стратегическое направление и комплексное развитие городской территории», — сказала Гулсара Курмангалиева.

По ее словам, при разработке ПДП заказчик, планирующий реализацию строительного проекта, не вправе размещать объекты произвольно. Размещение объектов должно строго соответствовать функциональному зонированию, установленному генеральным планом.

При этом, как сказано в докладе Гулсары Курмангалиевой, в ходе общественных обсуждений по отдельным ПДП фиксируются случаи, когда жители выражают возражения против размещения социальных объектов, в том числе детских садов. Однако такие объекты включаются в ПДП не произвольно, а в строгом соответствии с утверждённым Генеральным планом. В этой связи, подобные возражения не могут служить основанием для исключения или переноса предусмотренных по Генеральному плану объектов.

