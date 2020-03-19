Угнанный автомобиль нашли спустя 4 года в Костанайской области

Алексей Полторанин в 2016 году обратился в полицию города Усть-Каменоргорска по факту мошенничества. Неизвестные лица мошенническим путем похитили автомашину «Ауди-80». Похищенный автомобиль полицией города Усть-Каменогорск был объявлен в розыск.

Ориентировка от коллег поступила в отдел полиции Федоровского района, которая была разослана всем постам патрульной полиции.

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий автомашина установлена и изъята у жителя поселка Федоровка. 57-летний мужчина объяснил, что купил автомобиль у неизвестного мужчины со всеми документами»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Федоровские полицейские сообщили хозяину о найденном автомобиле. Алексей Полторанин, приехал в село Федоровка и забрал свой «Ауди»

«Хотел бы поблагодарить полицейских за профессионализм и добросовестное отношение к своей работе. Я и не надеялся уже, что автомашину найдут», — отметил А. Полторанин.

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