Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с неисполнением обязанностей по обеспечению безопасности ребёнка.

Как установил суд, жительница области, являясь матерью несовершеннолетнего 2010 года рождения, ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию и содержанию сына. В частности, она уклонялась от воспитательного процесса, не обучала ребёнка правилам безопасного поведения дома и в общественных местах, а также не формировала у него моральные и нравственные ориентиры.

В результате 9 января 2026 года несовершеннолетний вместе с другими детьми вышел на железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Из-за этого пассажирский поезд сообщением «Костанай — Алматы» был вынужден применить экстренное торможение. Ситуация создавала реальную угрозу безопасности движения и могла привести к тяжёлым последствиям, включая крушение поезда.

Суд признал мать ребёнка виновной по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 43 250 тенге.

Погодные качели: циклон и антициклон поделят Казахстан В ближайшие дни погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, который, смещаясь на...

Информация для учащихся школ Костанайской области В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде районов Костанайской области 26 января 2026 года...