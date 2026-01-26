Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с неисполнением обязанностей по обеспечению безопасности ребёнка.
Как установил суд, жительница области, являясь матерью несовершеннолетнего 2010 года рождения, ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию и содержанию сына. В частности, она уклонялась от воспитательного процесса, не обучала ребёнка правилам безопасного поведения дома и в общественных местах, а также не формировала у него моральные и нравственные ориентиры.
В результате 9 января 2026 года несовершеннолетний вместе с другими детьми вышел на железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Из-за этого пассажирский поезд сообщением «Костанай — Алматы» был вынужден применить экстренное торможение. Ситуация создавала реальную угрозу безопасности движения и могла привести к тяжёлым последствиям, включая крушение поезда.
Суд признал мать ребёнка виновной по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Ей назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 43 250 тенге.
