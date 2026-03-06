В Костанайском областном суде состоялось пленарное заседание, на котором представили новых судей, назначенных в судебную систему региона.

В мероприятии приняли участие председатель областного суда Алмат Ерманов, председатели судебных коллегий и судьи, руководство департамента, а также вновь назначенные судьи.

Глава суда представил коллегам судей, назначенных на должности указом Касым-Жомарт Токаев №1188 от 2 марта 2026 года. В торжественной обстановке впервые назначенные судьи принесли присягу.

Председатель суда поздравил новых служителей Фемиды с важным событием и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Согласно указу, на должности назначены:

Айдын Курпешева — судьей Рудненский городской суд;

Айнура Кашпанова — судьей Костанайский городской суд;

Хангүл Кайрат — судьей Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области;

Салтанат Маманова — судьей Аулиекольский районный суд;

Канат Тлеугабылов — судьей Костанайский городской суд;

Абай Урманов — судьей Костанайский межрайонный суд;

Алемхан Шаймерденов — судьей Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного.

