Указ президента: в судах Костанайской области появились новые судьи

— Сегодня, 12:18
Изображение для новости: Указ президента: в судах Костанайской области появились новые судьи

В Костанайском областном суде состоялось пленарное заседание, на котором представили новых судей, назначенных в судебную систему региона.

В мероприятии приняли участие председатель областного суда Алмат Ерманов, председатели судебных коллегий и судьи, руководство департамента, а также вновь назначенные судьи.

Глава суда представил коллегам судей, назначенных на должности указом Касым-Жомарт Токаев №1188 от 2 марта 2026 года. В торжественной обстановке впервые назначенные судьи принесли присягу.

Председатель суда поздравил новых служителей Фемиды с важным событием и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Согласно указу, на должности назначены:

  • Айдын Курпешева — судьей Рудненский городской суд;
  • Айнура Кашпанова — судьей Костанайский городской суд;
  • Хангүл Кайрат — судьей Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области;
  • Салтанат Маманова — судьей Аулиекольский районный суд;
  • Канат Тлеугабылов — судьей Костанайский городской суд;
  • Абай Урманов — судьей Костанайский межрайонный суд;
  • Алемхан Шаймерденов — судьей Специализированный суд по административным правонарушениям города Рудного.


Теги:


