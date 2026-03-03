Карабалыкский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух подсудимых — Р.Е. и Р.А. Они обвинялись в краже чужого имущества по предварительному сговору, а Р.Е. также — в скотокрадстве.
Обстоятельства дела
Суд установил, что в ноябре 2025 года Р.Е., работая разнорабочим в ТОО «P-A», совместно с охранником предприятия Р.А. похитил со склада убойного цеха мясо домашней птицы на сумму более 163 тысяч тенге.
В декабре 2025 года Р.Е. незаконно проник на территорию частного дома в посёлке Карабалык, после чего из сарая похитил племенного жеребца стоимостью 1 миллион 500 тысяч тенге.
Позиция сторон
В ходе судебного разбирательства подсудимый Р.А. примирился с представителем товарищества. На основании статьи 68 Уголовного кодекса производство по делу в отношении него было прекращено.
Государственный обвинитель просил назначить Р.Е. наказание в виде семи лет лишения свободы и признать в его действиях опасный рецидив. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Приговор суда
Суд признал смягчающим обстоятельством признание вины и раскаяние, а отягчающим — наличие опасного рецидива преступлений.
С учётом всех обстоятельств дела Р.Е. назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор и постановление суда пока не вступили в законную силу.
