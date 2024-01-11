Умер актер Юрий Соломин

Народному артисту СССР Юрию Соломину было 88 лет. В ноябре он попал в больницу с микроинсультом, откуда его выписали два дня назад, сообщает rbc.ru

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет, сообщила RT его внучка.

Прощание с Соломиным пройдет в понедельник, 15 января, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой. Она скончалась в 2019 году.

Юрий Соломин — художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в кинофильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и т. д. Старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, умершего в 2002 году. Народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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