Советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщили в Московском театре имени Чехова.

Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей.

«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли её с 60-летием), в театре никто не звал её Евгенией Владимировной. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовела», в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма «Клетка для канареек». Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет»,- сказано в сообщении театра.

Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке» (потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы). В её исполнении это была душа, рвущаяся в полёт. Такой была и сама Женя. Лети.

Фото из телеграмм-канала МХАТ

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