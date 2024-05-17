Умные камеры фиксации скорости заработают ещё на пяти трассах Казахстана

На нескольких трассах запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима, передает Polisia.kz.

«Министерством внутренних дел совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО “НК” КазАвтоЖол” с 2023 года проводится реализация сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима. В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. Данная работа продолжается.

20 мая этого года планируется запуск 21 комплекса на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов.

С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме.

«МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Помните, дорога ошибок не прощает!» – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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