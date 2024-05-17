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Умные камеры фиксации скорости заработают ещё на пяти трассах Казахстана

Фотография для новости Умные камеры фиксации скорости заработают ещё на пяти трассах Казахстана

pixabay.com

На нескольких трассах запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима, передает Polisia.kz.

«Министерством внутренних дел совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО “НК” КазАвтоЖол” с 2023 года проводится реализация сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима. В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. Данная работа продолжается.

20 мая этого года планируется запуск 21 комплекса на автомобильных дорогах Павлодар – Калбатау, Бейнеу – Акжигит, Уральск – Самара, Павлодар – Омск, Уральск – Саратов.

С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме.

«МВД призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Помните, дорога ошибок не прощает!» – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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