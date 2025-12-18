Директор ГКП «Костанай-Су» Казбек Шалабаев сообщил, что наряду с модернизацией инженерной инфраструктуры предприятие последовательно обновляет подходы к тарифной политике и активно переводит абонентов на современные приборы учёта воды. По его словам, установка таких счётчиков — один из ключевых инструментов для наведения порядка в системе водоснабжения и сокращения потерь ресурса.
Точные показания и меньше споров по квитанциям
Современные приборы учёта обеспечивают более точный и объективный учёт потребления, позволяют автоматизировать процесс снятия показаний и минимизировать влияние человеческого фактора.
«Современные приборы учёта дают возможность автоматизировать процесс снятия показаний, исключить субъективные ошибки и споры по начислениям. Для абонентов это прозрачность и понятные квитанции, для предприятия — реальная картина потребления и более эффективное управление сетями», — отметил Казбек Шалабаев.
Экономическая устойчивость и контроль потерь воды
В «Костанай-Су» подчёркивают, что внедрение современных технологий контроля потребления воды напрямую влияет на экономическую устойчивость предприятия. Более точный учёт позволяет формировать экономически обоснованные тарифы, планировать расходы на ремонт и модернизацию, а также выстраивать адресные меры поддержки для социально уязвимых категорий населения.
Снижение потерь в сетях, оптимизация затрат на энергоресурсы и обслуживание, а также оперативное выявление нештатных ситуаций и утечек предприятие рассматривает как важный результат перехода на новые приборы учёта.
