По данным обвинения, 1 марта этого года пара гражданских супругов посетила одно из развлекательных заведений города, употребив там спиртные напитки, после чего отправилась домой, в квартиру, которая находится в одном из домов микрорайона «Аэропорт».
В ночь на 2-ое марта между сожителями начался конфликт, и мужчина несколько раз ударил женщину по голове. Он ушел на кухню, женщина последовала за ним, взяла нож, и трижды ударила им обидчика. Два удара пришлись в грудь. В результате пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи.
Подсудимой были предъявлены обвинения в совершении убийства. Защита настаивала на переквалификации деяний на превышение необходимой обороны, утверждая, что у женщины не было умысла на убийство мужчины.
Но, суд его все же усмотрел, и в итоге, с учетом противоправного поведения погибшего, и наличия у подсудимой малолетнего ребенка, назначил ей не 10 лет лишения свободы, как просило гособвинение, а 8,5. Приговор не вступил в законную силу
