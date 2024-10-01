Судом района Беимбета Майлина рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении отца за буллинг в школе его сыном другого несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В сентябре выявлен факт, что в общеобразовательной школе несовершеннолетний систематически оскорблял, унижал, насмехался, над несовершеннолетней и угрожал ей.

В судебном заседании родитель вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу.

Законный представитель потерпевшей суду пояснила, что у дочери больное сердце, а мальчик насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал. Дочь находилась в подавленном состоянии.

Ранее в отношении ребенка уже поступал жалобы. С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка, то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в сумме — 25 800 тенге.

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